04 января 2026 в 11:47

Стало известно, как атака на Венесуэлу отразится на отношениях США и России

Политолог Светов: отношения США и РФ станут прагматичнее после атак на Венесуэлу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отношения США и России станут более прагматичными после атаки американцев на Венесуэлу, поделился мнением с NEWS.ru политолог Юрий Светов. Однако, по его словам, в вопросе урегулирования украинского конфликта кардинальных изменений во взаимоотношении двух стран ожидать не стоит.

Не думаю, что атака на Венесуэлу кардинально изменит отношения США и России в парадигме урегулирования украинского конфликта. Но наши отношения с Вашингтоном станут более прагматичными. Руководство нашей страны и до всех этих событий прекрасно знало, что какой бы ни был президент Соединенных Штатов — демократ или республиканец — для него применение военной силы в интересах США является приоритетом. Если мы посмотрим, практически каждый президент Штатов проводил военную интервенцию в той или иной стране, особенно когда это касается Западного полушария, — отметил Светов.

Атака на Венесуэлу не стала неожиданностью, ведь американский президент Дональд Трамп сам предупреждал о таком итоге, добавил политолог. По его мнению, Россия делает другие выводы из данной истории: для защиты своего государства никогда не нужно бояться действовать.

О чем сказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: если ты не заботишься о своих вооруженных силах, не укрепляешь их, ты получишь то, что получил венесуэльский президент Николас Мадуро. То есть это сигнал, что мы не должны ослаблять защиту, должны продолжать наращивать свои силы. Действия США развязывают нам руки. Ведь становится понятно, что в новом миропорядке защищать себя ты можешь в основном с помощью военной силы. И ситуация на Украине для США — это сделка, а для нас это мир. Мы хотим заключить на Украине мир, чтобы она нам не угрожала, — резюмировал спикер.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США могут продолжить проводить военные операции в странах Западного полушария. По его словам, дальнейшие шаги Соединенных Штатов будут во многом зависеть от того, как завершится история с Венесуэлой.

