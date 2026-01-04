Атака США на Венесуэлу
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Гонконге в жилом комплексе Mei Yu House произошел пожар, в результате которого погиб как минимум один человек, еще восемь были госпитализированы, сообщает South China Morning Post. Среди пострадавших — один мужчина и семь женщин, двое из них получили серьезные травмы.

Спасатели вывели 22 человек из здания, а более 250 жильцов самостоятельно эвакуировались и нашли убежище в школе неподалеку. Огонь ликвидирован, ведется расследование обстоятельств пожара.

Ранее в торговом центре «Арена» в Воронеже произошло возгорание, из-за которого была проведена эвакуация посетителей. Из здания вывели 300 человек, пострадавших нет. Пожар оперативно локализовали на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выехали 74 пожарных и было задействовано 24 единицы специальной техники.

До этого в Энгельсе 3 января произошел крупный пожар в частном секторе на Самарской улице. Огонь охватил строение на площади 100 квадратных метров. На место прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали открытое горение. В ходе разбора завалов обнаружено тело 50-летнего мужчины, специалисты устанавливают причину пожара.

Гонконг
пожары
смерти
жилые комплексы
