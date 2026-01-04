В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек

В Гонконге в жилом комплексе Mei Yu House произошел пожар, в результате которого погиб как минимум один человек, еще восемь были госпитализированы, сообщает South China Morning Post. Среди пострадавших — один мужчина и семь женщин, двое из них получили серьезные травмы.

Спасатели вывели 22 человек из здания, а более 250 жильцов самостоятельно эвакуировались и нашли убежище в школе неподалеку. Огонь ликвидирован, ведется расследование обстоятельств пожара.

