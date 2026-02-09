Зимняя Олимпиада — 2026
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, передает британская газета The Guardian. По данным издания, правозащитные организации и британское правительство назвали преследование фигуранта политически мотивированным и призвали освободить его.

Джимми Лай, медиамагнат и известный активист, выступающий за демократию, был приговорен к 20 годам тюремного заключения в Гонконге за преступления против национальной безопасности. По словам его дочери, такое наказание может означать, что «он умрет мучеником за решеткой»,сказано в материале.

Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году.

