05 февраля 2026 в 14:45

В Баку вынесли приговор трем бывшим военным из карабахских армян

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Военный суд в Баку осудил трех бывших военнослужащих из карабахских армян и назначил им наказание в виде лишения свободы от 16 до 19 лет, сообщили в РИА Новости со ссылкой на суд. Приговор вынесли 5 февраля.

Суд приговорил Мадата Бабаяна и Меликсета Пашаяна к 19 годам лишения свободы, а Давида Алавердяна к 16 годам, — уточнили в суде.

Известно, что азербайджанские правоохранители в 2023 году задержали экс-главарей сепаратистов. Среди них — Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян и Давид Манукян. Всего в военном суде прошло более десяти заседаний, в ходе которых обвиняемые дали показания.

Ранее Бакинский военный суд приговорил к пожизненному заключению экс-главу сепаратистского режима Араика Арутюнян. Аналогичное наказание также назначили экс-министру обороны Левону Мнацаканяну, экс-главе МИД Давиду Бабаяну, бывшему заместителю командующего силами в Карабахе Давиду Манукяну и экс-спикеру парламента Давиду Ишханяну. Кроме того, экс-главари сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Азербайджан
суды
приговоры
армяне
