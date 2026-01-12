Пассажир Cathay Pacific отправился в тюрьму за тайную съемку стюардесс Снимавшего стюардесс под юбками пассажира Cathay Pacific отправили за решетку

Пассажира Cathay Pacific, который тайно фотографировал под юбками стюардесс, посадили в тюрьму, сообщили в The Chosun Daily. Мужчину в возрасте 46 лет изобличили во время перелета из японской Осаки в Гонконг.

По информации издания, для менеджера IT-компании из Японии определили наказание в виде четырех недель тюремного заключения и штрафа в размере 10 тыс. гонконгских долларов (около 100 тыс. рублей).

Отмечается, что в суде обвиняемый заявлял, что якобы случайно сделал интимные фото бортпроводниц, пока снимал пейзаж за окном. Однако этот аргумент не был принят во внимание. По информации журналист, суд учел, что мужчина содержит двоих детей, жену и престарелых родителей, а также его активное сотрудничество с полицией.

Ранее в Малайзии три женщины скрутили и передали полиции мужчину, который тайно снял на камеру мобильного телефона пространство под юбкой у одной из них. Инцидент произошел на рынке города Темерлох. Журналисты отметили, что 33-летняя малазийка заметила извращенца и начала кричать, к ней на помощь поспешили две девушки.