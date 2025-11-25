День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:17

Три женщины на рынке скрутили госслужащего-извращенца

В Малайзии женщины скрутили мужчину, который снимал видео под юбкой

Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS/Global Look Press
В Малайзии три женщины скрутили и передали полиции мужчину, который тайно снял на камеру мобильного телефона пространство под юбкой у одной из них, передает Mothership. В материале сказано, что инцидент произошел на рынке города Темерлох.

Журналисты отметили, что 33-летняя малазийка заметила извращенца и начала кричать, к ней на помощь поспешили две девушки. Вместе они схватили нарушителя и задержали до появления правоохранителей. Злоумышленник, который оказался 41-летним госслужащим, пытался отрицать свою вину, но проверка телефона расставила все по местам: там нашли видео с пострадавшей, а также другие непристойные ролики. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф, тюремное заключение или оба эти наказания.

Ранее россиянка в Буэнос-Айресе отбилась от грабителя и удерживала его до прибытия полиции, злоумышленник с товарищем попытались вырвать у нее из рук телефон, проезжая мимо на мотоцикле. Туристка схватилась за одного из преступников, чтобы он не смог уехать, а потом сбросила его с сиденья. Сбежать ему она тоже не позволила. Второй скрылся, однако его отследили по камерам городской системы мониторинга, в итоге он попал в руки правоохранителей. Выяснилось, что у мужчин нашли десять мобильных телефонов, четыре шлема.

