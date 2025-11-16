Россиянка помогла обезвредить банду грабителей в Аргентине

Россиянка в Буэнос-Айресе отбилась от грабителя и удерживала его до прибытия полиции, передает MK.RU. Уточняется, что злоумышленник с товарищем попытались вырвать у нее из рук телефон, проезжая мимо на мотоцикле.

Туристка схватилась за одного из преступников, чтобы он не смог уехать, а потом сбросила его с сиденья. Сбежать ему она тоже не позволила. Прохожие помогли задержать его до прибытия полиции. Второй скрылся, однако его отследили по камерам городской системы мониторинга, в итоге он попал в руки правоохранителей. Выяснилось, что у мужчин нашли десять мобильных телефонов, четыре шлема, ключ зажигания и документы на мотоцикл.

