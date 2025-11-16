Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 07:51

Россиянка помогла обезвредить банду грабителей в Аргентине

Россиянка задержала преступника на мотоцикле в Буэнос-Айресе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянка в Буэнос-Айресе отбилась от грабителя и удерживала его до прибытия полиции, передает MK.RU. Уточняется, что злоумышленник с товарищем попытались вырвать у нее из рук телефон, проезжая мимо на мотоцикле.

Туристка схватилась за одного из преступников, чтобы он не смог уехать, а потом сбросила его с сиденья. Сбежать ему она тоже не позволила. Прохожие помогли задержать его до прибытия полиции. Второй скрылся, однако его отследили по камерам городской системы мониторинга, в итоге он попал в руки правоохранителей. Выяснилось, что у мужчин нашли десять мобильных телефонов, четыре шлема, ключ зажигания и документы на мотоцикл.

Ранее в Ступино произошел конфликт между пассажиркой и таксистом. Женщина изменила маршрут и попросила водителя заехать в магазин, а затем, когда таксист попросил доплатить за дополнительную услугу, между ними вспыхнул конфликт. В результате таксист получил ножевое ранение и самостоятельно добирался до больницы.

Тем временем россиянка ударила сотрудника магазина загипсованной рукой и украла оливковое масло в Ставрополе. В отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело о грабеже.

