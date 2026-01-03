Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 21:19

«Мы добиваемся»: Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе урегулирования украинского конфликта есть прогресс. Он добавил, что это конфликт, которого никогда не должно было случиться, передает Белый дом.

Я думаю, мы добиваемся прогресса, — сказал Трамп.

Ранее Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский объявили персональный состав рабочих групп, которые будут заниматься вопросами урегулирования ситуации в Киеве. Американская группа, по словам хозяина Белого дома, будет взаимодействовать и с Россией.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты готовы разместить свои войска на территории Украины. По его словам, такая возможность может быть реализована в рамках предоставления гарантий безопасности после заключения мирного договора.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США не предоставят Украине гарантии безопасности на 50 лет. По его словам, из-за слабой позиции на переговорах Киев будет вынужден согласиться на значительно более краткосрочные обязательства со стороны Вашингтона.

Дональд Трамп
США
Украина
переговоры
