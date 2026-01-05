Атака США на Венесуэлу
Евросоюз предупредили о близости к «краю пропасти»

Фицо: русофобия доведет Евросоюз до края пропасти

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) выступил с резкой критикой антироссийского курса Евросоюза. По его словам, Брюссель готов зайти слишком далеко в своей политике, рискуя переступить опасную черту. Основной причиной он назвал «ненависть к России», которая, как считает политик, доминирует в решениях ЕС.

Глава словацкого правительства заявил, что действия Евросоюза ведут его к краю пропасти. Фицо привел в пример колоссальные финансовые вливания в поддержку Киева, жесткие антироссийские санкции и другие меры. Он подчеркнул, что общая сумма одобренной военной помощи Украине уже достигла €280 млрд.

Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти <…> я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников. Они, конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны, — констатировал Фицо.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог достичь полного консенсуса по вопросу о Венесуэле. Вместо общего заявления дипломатическая служба ЕС распространила документ, подписанный 26 странами-членами, в котором отсутствует позиция Венгрии.

