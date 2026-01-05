Названа точная дата суда в США над президентом Венесуэлы РИАН: судебное заседание над Мадуро начнется в США 5 января

Окружной суд в Нью-Йорке подтвердил РИА Новости дату и время первого судебного заседания по делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Процесс, инициированный властями США, стартует в понедельник, 5 января 2026 года, в 20:00 мск.

Слушания пройдут под председательством судьи Элвина К. Хеллерштейна. Мадуро обвиняется американской стороной в ряде преступлений, включая наркотерроризм.

Судебное заседание состоится завтра, 5 января 2026 года, в 12:00 по восточному американскому времени, — сообщили в суде агентству.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто обвинил США в нападении на гражданские и военные объекты в Каракасе. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле и заявил, что Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены за пределы страны.

В качестве доказательства Трамп опубликовал фотографию Мадуро на борту американского военного корабля. Позже ведущие СМИ США транслировали кадры из штата Нью-Йорк, где людей вывели из самолета под конвоем десятков правоохранителей.