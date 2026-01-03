Атака США на Венесуэлу
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию главы Венесуэлы Николаса Мадуро на борту американского вертолетного корабля Iwo Jima. Судя по фото, политик был одет в серый спортивный костюм, наушники и темную маску.

Ранее обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман заявил, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными в международной политике наметилась тенденция на двойные стандарты.Он привел в пример операции Китая против Тайваня и России в отношении Украины.

До этого стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает действия США в Венесуэле опасным прецедентом. По словам генсека, операция Вашингтона может иметь тревожные последствия для всего региона.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что удар США по Каракасу нацелен на восстановление американского влияния в Латинской Америке. По его словам, военная операция стала ответом на неудачные попытки Вашингтона организовать политический переворот в Венесуэле.

