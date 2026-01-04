Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 23:56

Чешский вице-премьер оправдал действия США в Венесуэле

Гавличек: мотивами действий США в Венесуэле стали нефть и геополитика

Флаг Чехии Флаг Чехии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек в эфире национального телевидения выступил в поддержку действий США в отношении Венесуэлы. Он назвал их вынужденной мерой в нестандартной ситуации. Одним из ключевых мотивов Вашингтона политик назвал нефть, напомнив о крупнейших в мире запасах сырья в Венесуэле и ее сотрудничестве с Россией и Китаем.

Речь в данном случае шла и о нефти, не только с точки зрения добычи, но и с точки зрения геополитической ситуации, сказал Гавличек.

Однако его оппонент по теледебатам глава парламентской фракции SPD Радим Фиала с такой оценкой не согласился. Он назвал действия США нарушением международного права, которое создает опасный прецедент.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио жестко высказался о правительстве Кубы, пообещав ему «большие неприятности». Его заявления связаны с обвинениями Гаваны в прямой поддержке правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Рубио отказался конкретизировать, какие именно шаги может предпринять Вашингтон. Однако уточнил, что позиция США по отношению к нынешнему руководству острова хорошо известна.

Чехия
Венесуэла
США
дебаты
