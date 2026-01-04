Вице-канцлер ФРГ оценил операцию США в Венесуэле

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), охарактеризовал действия Вашингтона в Венесуэле как «очень сомнительные», передает DPA. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки также должны следовать нормам международного права.

Международное право необходимо соблюдать. Это касается и действий США, — заявил Клингбайль.

Он также выступил с призывом к поиску мирного пути к демократическим преобразованиям в Венесуэле. По его мнению, будущее страны должно определяться ее жителями.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто обвинил США в нападении на гражданские и военные объекты в Каракасе, квалифицировав действия Вашингтона как военную агрессию. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле и заявил, что президент Николас Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены за пределы страны.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил, что обвинения президента Венесуэлы в наркотрафике — попытка США оправдать нападение на страну. Розенталь отметил отсутствие конкретных доказательств и указал, что такие обвинения ранее использовались Вашингтоном для давления на венесуэльское правительство.