ЕС уличили в лицемерии на фоне ситуации в Венесуэле Фицо: ЕС из-за «непригодности» не смог высказаться против атаки США на Венесуэлу

Позиция Европейского союза в связи с силовой операцией США в Венесуэле вызывает вопросы, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена), он обвинил Брюссель в лицемерии и неспособности действовать.

По мнению словацкого лидера, ЕС обладает достаточным потенциалом, чтобы выступить против грубого нарушения международного права, но не делает этого, оставаясь непригодным для подобных действий. Фицо подчеркнул, что голос единой Европы мог бы быть очень сильным.

Если Словакия, кроме четких заявлений, ничего не может сделать для исправления этого грубого нарушения международного права, то тут есть одна институция, у которой эта сила есть, но она непригодна и лицемерна. Этой институцией является Европейский союз, — указал Фицо.

Словацкий премьер-министр вновь призвал к формированию собственной независимой внешней политики Евросоюза, свободной от тотального влияния США. Сама операция в Венесуэле, по его словам, является доказательством распада послевоенного мирового порядка.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог достичь полного консенсуса по вопросу о Венесуэле. Вместо общего заявления дипломатическая служба ЕС распространила документ, подписанный 26 странами-членами, в котором отсутствует позиция Венгрии.