Небо над Ярославлем и Иваново закрыли для самолетов В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения

В аэропортах Ярославля и Иваново введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Меры затронули воздушные гавани Туношна и Южный. Они приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты: Иваново (Южный), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропортах Краснодарского края произошли массовые задержки: сбои затронули около 40 рейсов. Особенно сильно пострадала воздушная гавань Сочи. В аэропорту города отложили 14 вылетов, включая рейсы в Анталью и российские города, а также 18 прилетов. Проблемы коснулись также аэропортов Краснодара и Геленджика.

Позднее в международном аэропорту Храброво в Калининграде также произошли сбои. Онлайн-табло информировало о задержке около 20 рейсов, 13 воздушных судов не могли приземлиться, а семь вылетов, в том числе в Москву и Екатеринбург, перенесли.