03 января 2026 в 22:49

Вице-президент Венесуэлы жестко раскритиковала действия США

Вице-президент Родригес: США атаковали Венесуэлу под надуманным предлогом

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Michael Dalder/Xinhua//Global Look Press
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе трансляции на государственном телевидении обвинила Соединенные Штаты в совершении акта агрессии под надуманными предлогами. Она подчеркнула, что руководство страны будет защищать свои природные богатства.

США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами, — заявила Делси Родригес.

По ее словам, недавние заявления администрации США относительно доступа к венесуэльской нефти являются неприемлемыми. Вице-президент указала, что Венесуэла не намерена становиться ничьей колонией и суверенно распоряжается своими ресурсами, которые принадлежат народу.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение президента республики Николаса Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.

