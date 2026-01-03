Вице-президент Венесуэлы жестко раскритиковала действия США

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе трансляции на государственном телевидении обвинила Соединенные Штаты в совершении акта агрессии под надуманными предлогами. Она подчеркнула, что руководство страны будет защищать свои природные богатства.

США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами, — заявила Делси Родригес.

По ее словам, недавние заявления администрации США относительно доступа к венесуэльской нефти являются неприемлемыми. Вице-президент указала, что Венесуэла не намерена становиться ничьей колонией и суверенно распоряжается своими ресурсами, которые принадлежат народу.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение президента республики Николаса Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.