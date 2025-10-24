Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:59

Пассажирка воткнула нож в таксиста из-за 190 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Ступино вонзила нож в таксиста, когда тот попросил доплатить 190 рублей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Отмечается, что во время поездки женщина изменила маршрут и попросила водителя заехать в магазин.

Когда таксист попросил пассажирку заплатить за дополнительную услугу 190 рублей, между сторонами вспыхнул конфликт. В итоге мужчине с ножевым ранением пришлось самостоятельно добираться до больницы, сообщили источники.

Ранее в подмосковной Балашихе в сгоревшем доме были найдены тела супругов. У женщины обнаружены ножевые ранения, мужчина умер от отравления угарным газом. При осмотре были найдены ритуальные когти для забора крови, оккультные книги, метлы и тематические символы. Следователи установили, что огонь вспыхнул сразу в двух местах, поэтому рассматривается версия о поджоге.

До этого в Санкт-Петербурге задержали ранее осужденного за убийство семьи мужчину, подозреваемого в убийстве человека в 2005 году. По версии следствия, он нанес не менее девяти ударов ножом прохожему на Каменноостровском проспекте и похитил $3 тыс. (около 84 тыс. рублей по курсу на тот момент).

таксисты
Московская область
Ступино
ножевые ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.