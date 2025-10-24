Пассажирка воткнула нож в таксиста из-за 190 рублей

Жительница Ступино вонзила нож в таксиста, когда тот попросил доплатить 190 рублей, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Отмечается, что во время поездки женщина изменила маршрут и попросила водителя заехать в магазин.

Когда таксист попросил пассажирку заплатить за дополнительную услугу 190 рублей, между сторонами вспыхнул конфликт. В итоге мужчине с ножевым ранением пришлось самостоятельно добираться до больницы, сообщили источники.

