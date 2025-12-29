Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 11:20

Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске третьеклассник напал на других детей в школе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, инцидент произошел в образовательном центре «Полет».

Учащийся младших классов без видимой причины напал на своего одноклассника, который возвращался из столовой. Позднее, как уточнил источник, тот же ребенок ударил одну из учениц острым концом ручки в область живота, а также размахивал перед детьми ножницами. Родители пострадавшего мальчика обратились в травмпункт центра Рошаля, где у ребенка был диагностирован ушиб грудной клетки.

Источник сообщил, что за текущий учебный год этот ученик как минимум четыре раза проявлял агрессию по отношению к сверстникам. По предварительным данным, администрация школы намерена привлечь к ситуации комиссию по делам несовершеннолетних.

Связаться с матерью школьника пока не удается — она, по словам источника, не отвечает на звонки представителей учебного заведения. С ребенком работает школьный психолог, однако заметных результатов эта работа пока не принесла.

Как отмечает «Российская газета», родители одноклассников мальчика смогли организовать встречу с представителями администрации школы и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее пресс-служба СУ СК Республики Тыва сообщила, что в селе Кызыл-Мажылак во время новогодней дискотеки подросток зарезал бывшего одноклассника. Подозреваемый уже задержан. Сотрудники силовых структур выяснили, что нападавший учится на первом курсе Ак-Довуракского горного техникума. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

