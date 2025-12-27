Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:58

В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине

В Звенигороде полиция разыскивает подозреваемых в стрельбе по мужчине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стрельба произошла недалеко от одного из домов на Московской улице в Звенигороде, сообщили в управлении МВД России по Московской области. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них получил травмы, стрелявшие скрылись. Полиция уже начала розыск подозреваемых.

В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, а также их розыск и задержание, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве. Установлено, что группа мужчин избивала граждан в центре столицы. По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье о хулиганстве.

До этого полицейские обезвредили мужчину, который открыл стрельбу из автомата в супермаркете Донецка. В результате происшествия никто не пострадал.

