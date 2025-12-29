Новый год — 2026
Идеальная пара для водки! Лучшие закуски: не только огурцы

Чем закусывать водку Чем закусывать водку Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выбор закуски к водке — это целое искусство, которое зависит от предпочтений и формата застолья. Традиционная русская кухня предлагает множество сытных и соленых вариантов, которые помогают смягчить вкус напитка. Расскажем, чем закусывать, далее. Главное, не увлекайтесь алкоголем и помните, что он вреден для здоровья.

Топ традиционных закусок

  • Соленые огурцы: хрустящие, маринованные — откройте банку и подайте с укропом. Универсальный лидер.​

  • Квашеная капуста: с морковью, клюквой или яблоком — кислая, полезная для пищеварения.​

  • Селедка: кусочками с луком на черном хлебе или в намазке с маслом/уксусом.​

  • Вареная картошка: в мундире или пюре с маслом, луком, зеленью — сытно и согревает.​

  • Маринованные грибы: ассорти с картошкой — ароматно и пикантно.​

Быстрые порционные закуски

  • Рулетики из семги и сыра: слабосоленая семга, сыр (филадельфия), укроп, шпинат — скрепить шпажкой.​

  • Фаршированные яйца: с салатом, майонезом или икрой.​

  • Горячие бутерброды: с колбасой, сыром, курицей — 5–10 мин в духовке.​

Лучшие закуски для водки Лучшие закуски для водки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простые рецепты на скорую руку

  • Рулетики из семги​. Ингредиенты: семга, сыр, укроп, шпинат. Намазать сыр на семгу, добавить зелень, свернуть рулетом — готово за 5 мин.

  • Свекло-сырное желе​. Ингредиенты: свекла, сыр, мед, лук, орехи, желатин, сливки. Измельчить, залить желатином, охладить на ночь.

  • Бутерброды с языком​. Ингредиенты: отварной язык, хлеб, оливки, салат, черри — все нарезать и собрать в бутерброд.

К водке подойдут соленья, селедка, картошка и простые горячие закуски. Они сытные, кислые, помогают оставаться в тонусе. Разнообразьте стол — и вечер удался!

Печеночный торт «Король закусок»: отлично подойдет для праздника.

