Идеальная пара для водки! Лучшие закуски: не только огурцы

Семья и жизнь

Идеальная пара для водки! Лучшие закуски: не только огурцы

Выбор закуски к водке — это целое искусство, которое зависит от предпочтений и формата застолья. Традиционная русская кухня предлагает множество сытных и соленых вариантов, которые помогают смягчить вкус напитка. Расскажем, чем закусывать, далее. Главное, не увлекайтесь алкоголем и помните, что он вреден для здоровья.

Топ традиционных закусок

Соленые огурцы: хрустящие, маринованные — откройте банку и подайте с укропом. Универсальный лидер.​

Квашеная капуста: с морковью, клюквой или яблоком — кислая, полезная для пищеварения.​

Селедка: кусочками с луком на черном хлебе или в намазке с маслом/уксусом.​

Вареная картошка: в мундире или пюре с маслом, луком, зеленью — сытно и согревает.​

Маринованные грибы: ассорти с картошкой — ароматно и пикантно.​

Быстрые порционные закуски

Рулетики из семги и сыра: слабосоленая семга, сыр (филадельфия), укроп, шпинат — скрепить шпажкой.​

Фаршированные яйца: с салатом, майонезом или икрой.​

Горячие бутерброды: с колбасой, сыром, курицей — 5–10 мин в духовке.​

Лучшие закуски для водки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простые рецепты на скорую руку

Рулетики из семги​. Ингредиенты: семга, сыр, укроп, шпинат. Намазать сыр на семгу, добавить зелень, свернуть рулетом — готово за 5 мин.

Свекло-сырное желе​. Ингредиенты: свекла, сыр, мед, лук, орехи, желатин, сливки. Измельчить, залить желатином, охладить на ночь.

Бутерброды с языком​. Ингредиенты: отварной язык, хлеб, оливки, салат, черри — все нарезать и собрать в бутерброд.

К водке подойдут соленья, селедка, картошка и простые горячие закуски. Они сытные, кислые, помогают оставаться в тонусе. Разнообразьте стол — и вечер удался!

Печеночный торт «Король закусок»: отлично подойдет для праздника.