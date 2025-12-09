Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Наскучила простая вареная картошка в мундире, которая часто кажется пресной и требует целого набора добавок, чтобы стать интересной? Пора открыть для себя шведский подход к этому корнеплоду — простой, элегантный и невероятно вкусный. В скандинавской кухне умеют создавать уют и насыщенный вкус из минимального набора продуктов. Это блюдо — не просто гарнир, а самодостаточное и очень сытное угощение, где нежная текстура отварного картофеля встречается со свежестью укропа и бархатной мягкостью сметаны. Оно пахнет летним лугом и дачным обедом, даря настоящее чувство домашнего тепла и простого гастрономического счастья.

Вам понадобится: 1 кг молодого или мелкого картофеля одинакового размера, большой пучок свежего укропа (около 50 г), 200 г густой сметаны, 50 г сливочного масла, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте щеткой под проточной водой. Если клубни разного размера, крупные разрежьте пополам для равномерного приготовления. Поместите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она его полностью покрывала, и добавьте щепотку соли. Доведите до кипения и варите на среднем огне 15--20 минут до готовности (вилка или нож должны легко входить в картофель). Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть в кастрюле. Пока картофель варится, мелко порубите укроп. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте большую часть укропа и прогрейте на маленьком огне 1-2 минуты, чтобы масло впитало аромат зелени. Горячий отварной картофель переложите в сервировочную миску, полейте ароматным укропным маслом и аккуратно перемешайте. Подавайте блюдо сразу, добавив сверху большую ложку холодной густой сметаны и посыпав оставшимся свежим укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.