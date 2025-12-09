ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:00

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наскучила простая вареная картошка в мундире, которая часто кажется пресной и требует целого набора добавок, чтобы стать интересной? Пора открыть для себя шведский подход к этому корнеплоду — простой, элегантный и невероятно вкусный. В скандинавской кухне умеют создавать уют и насыщенный вкус из минимального набора продуктов. Это блюдо — не просто гарнир, а самодостаточное и очень сытное угощение, где нежная текстура отварного картофеля встречается со свежестью укропа и бархатной мягкостью сметаны. Оно пахнет летним лугом и дачным обедом, даря настоящее чувство домашнего тепла и простого гастрономического счастья.

Вам понадобится: 1 кг молодого или мелкого картофеля одинакового размера, большой пучок свежего укропа (около 50 г), 200 г густой сметаны, 50 г сливочного масла, соль по вкусу. Картофель тщательно вымойте щеткой под проточной водой. Если клубни разного размера, крупные разрежьте пополам для равномерного приготовления. Поместите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она его полностью покрывала, и добавьте щепотку соли. Доведите до кипения и варите на среднем огне 15--20 минут до готовности (вилка или нож должны легко входить в картофель). Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть в кастрюле. Пока картофель варится, мелко порубите укроп. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте большую часть укропа и прогрейте на маленьком огне 1-2 минуты, чтобы масло впитало аромат зелени. Горячий отварной картофель переложите в сервировочную миску, полейте ароматным укропным маслом и аккуратно перемешайте. Подавайте блюдо сразу, добавив сверху большую ложку холодной густой сметаны и посыпав оставшимся свежим укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Индейка с яблоками и черносливом: божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой
Общество
Индейка с яблоками и черносливом: божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой
Перец рамиро вместо болгарского: яркая закуска с дымным ароматом — готовлю за 20 минут к приходу гостей
Общество
Перец рамиро вместо болгарского: яркая закуска с дымным ароматом — готовлю за 20 минут к приходу гостей
Скучной вареной картошке — прощай! Запекаю картофель по-деревенски со шкварками и луком: ароматный и беспроигрышный ужин
Общество
Скучной вареной картошке — прощай! Запекаю картофель по-деревенски со шкварками и луком: ароматный и беспроигрышный ужин
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
Семья и жизнь
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на слова Трампа о выборах
Праздник, со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.