29 декабря 2025 в 12:32

Военэксперт объяснил, чем грозит Западу появление «Орешника» в Белоруссии

Военэксперт Кнутов: за шесть минут «Орешник» может уничтожить крупные центры ЕС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Баллистическая ракета «Орешник» способна уничтожить крупные центры принятия решений Евросоюза за шесть минут, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, это поможет снизить градус антироссийских настроений в европейских странах.

[Александр] Лукашенко (президент Белоруссии. — NEWS.ru) сделал заявление, что порядка 10 «Орешников» разместит на территории Белоруссии. Что такое 10 «Орешников»? Представьте себе, они по определенной команде взлетают в одно и то же время. Одни летят до Варшавы, это полторы минуты, другие летят до Парижа, но это порядка пяти минут. Через несколько минут наиболее важных и крупных европейских центров принятия решений практически не остается. Именно поэтому [Владимир] Путин и говорил, что может так получиться, если страны НАТО нападут на Россию, то нам потом договариваться будет не с кем, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия образуют единое союзное государство, и лидеры этих стран согласовывают свои действия. По словам эксперта, одной ракеты «Орешник» будет вполне достаточно, чтобы уничтожить центр принятия решений в Германии, включая Берлин.

Это касается и Великобритании, и Франции, и Италии, и Польши, и Нидерландов и, самое главное, Брюсселя. На Брюссель, может даже потребуется и два «Орешника» в силу того, что есть штаб-квартира НАТО и есть штаб-квартира Европейского союза, который проводит антироссийскую политику, — заключил Кнутов.

Ранее замначальника факультета Генштаба ВС белорусской военной академии полковник Андрей Богодель заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» на белорусской территории — это сигнал Западу. По его мнению, с помощью такого вооружения Минск демонстрирует готовность защищать мир любыми средствами.

ракета «Орешник»
Запад
Белоруссия
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
