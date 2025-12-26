Отставному военному судье вынесли приговор после выстрела в таксиста

Бывший судья Второго Западного окружного военного суда Альберт Тришкин приговорен к двум годам лишения свободы условно, передает РИА Новости. Судебное разбирательство по его делу продолжалось больше года, его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия.

Конфликт произошел в августе 2024 года. Тришкин вступил в словесную перепалку с водителем такси, который перегородил дорогу его автомобилю. В ходе ссоры бывший судья достал пистолет и выстрелил таксисту в ногу. Сам Тришкин в ходе следствия утверждал, что нашел оружие возле гаражей за несколько часов до инцидента и планировал отнести его в полицию. Однако его сын Игорь, который находился в машине во время происшествия, опроверг эту версию. Он заявил, что отец нашел пистолет рядом со зданием военного суда, где он тогда работал.

Пострадавший таксист потребовал в качестве компенсации 5,5 млн рублей. Иск мужчины удовлетворили частично, он получил 350 тыс. рублей.

Ранее судью из районного суда Новгородской области Дениса Николаева обвинили в получении взятки. Его полномочия были прекращены досрочно. По данным следствия, в апреле 2025 года в городе Новгороде Николаев получил 500 тыс. рублей. Деньги были переданы ему через знакомых и адвоката, который представлял интересы обвиняемого по уголовному делу о причинении тяжких телесных повреждений.