Судью из Новгородской области обвинили в получении взятки

Судью районного суда Новгородской области Дениса Николаева обвинили в получении взятки, сообщили в СК РФ. Отмечается, что его полномочия прекращены досрочно.

Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело <...> в отношении судьи Новгородского районного суда Новгородской области Дениса Николаева, полномочия которого досрочно прекращены, — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в апреле 2025 года в Новгороде Николаев принял взятку в 500 тыс. рублей. Деньги передали через знакомых и адвоката обвиняемого по уголовному делу о нанесении тяжких телесных повреждений, которое рассматривал Николаев. За взятку обещали назначить наказание без реального заключения.

