09 декабря 2025 в 19:28

Судью из Новгородской области обвинили в получении взятки

Дело о взятке возбудили против судьи из Новгородской области Николаева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Судью районного суда Новгородской области Дениса Николаева обвинили в получении взятки, сообщили в СК РФ. Отмечается, что его полномочия прекращены досрочно.

Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело <...> в отношении судьи Новгородского районного суда Новгородской области Дениса Николаева, полномочия которого досрочно прекращены, — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в апреле 2025 года в Новгороде Николаев принял взятку в 500 тыс. рублей. Деньги передали через знакомых и адвоката обвиняемого по уголовному делу о нанесении тяжких телесных повреждений, которое рассматривал Николаев. За взятку обещали назначить наказание без реального заключения.

До этого в Калининграде был вынесен приговор бывшему депутату местного законодательного собрания Ивану Грибову. Его признали виновным в даче взяток сотруднику прокуратуры и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

СК РФ
судьи
взятки
Александр Бастрыкин
