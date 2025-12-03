Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:19

Российский депутат осужден за взятки сигаретами

Экс-депутат калининградского Заксобрания Грибов осужден на 12 лет за взятки

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Калининградский областной суд приговорил бывшего депутата регионального Заксобрания Ивана Грибова к 12 годам колонии строгого режима за взятки сотруднику прокуратуры, сообщает ТАСС. Отмечается, что общий размер взяток составил 253 тыс. рублей, а часть из них была выплачена сигаретами.

А. предложил Грибову систематически передавать ему деньги и табачные изделия за беспрепятственную незаконную деятельность. В период с 2017 по 2019 год Грибов передавал ему взятки, их общий размер составил 253 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Грибов осуществлял незаконный ввоз табачной продукции, заработав на этом около 648 млн рублей. Сын Грибова также участвовал в преступной схеме. Он получил аналогичное наказание. Помимо тюремного срока, суд назначил обоим фигурантам дела штраф по 800 тыс. рублей и конфискацию незаконно полученных денег на общую сумму в 648 млн рублей.

До этого бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов был осужден на 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за получение крупной взятки. Его арест произошел летом 2024 года. В свою защиту Горлов заявил, что намеревался использовать часть полученных средств для поддержки участников специальной военной операции.

