Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку Экс-замгубернатора Севастополя Горлова приговорили к 9,5 годам за взятку

Бывший замгубернатора Севастополя Евгений Горлов приговорен к 9,5 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Его задержали летом прошлого года.

По данным канала, Горлов в свое оправдание утверждал, что хотел направить часть взятки на помощь бойцам СВО.

Бывшего чиновника задержали в августе 2024 года при получении от его приятеля Максима Ларина 6 млн рублей. Последнему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. Оба задержанных свою вину признали.

Ранее стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Смольнинского суда Санкт-Петербурга Валерия Тарасова. Запрос поступил от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По версии следствия, Тарасов выступил посредником во взяточничестве за решение арестовать имущество. Отмечается, что он получил 3 млн рублей, из которых 2,5 передал судье Каринэ Голиковой, а 500 тыс. рублей оставил себе.

Ранее в Дагестане задержали бывшего руководителя управления обеспечения семей с детьми Социального фонда и депутата Народного собрания Изи Алиева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взяток.