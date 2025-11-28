День матери
28 ноября 2025 в 10:15

В Дагестане по делу о крупных взятках задержан депутат Изи Алиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Дагестане задержан бывший руководитель управления обеспечения семей с детьми Социального фонда и действующий депутат Народного собрания Изи Алиев, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

В рамках расследования задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда по Республике Дагестан Изи Алиев, являющийся депутатом Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере), — говорится в сообщении.

Ранее в СК России сообщили, что в отношении двух менеджеров «ГВСУ по специальным объектам» возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, чиновники получили автомобиль Lexus и наличные на общую сумму более 12 млн рублей от руководителя ООО «Комплитстрой групп». В СК уточнили, что после этого с ООО «Комплитстрой групп» был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Позже взяткодатель добровольно сообщил о преступлении. Расследование уголовного дела находится на контроле главка СК РФ.

До этого сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Специалисты рассмотрели представление главы СК России о даче согласия на возбуждение дела.

