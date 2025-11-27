День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 21:34

В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки

СК РФ: в Калининградской области двое служащих получили взятку в 12 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В отношении двух менеджеров «ГВСУ по специальным объектам» возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщили в СК России. По версии следствия, чиновники получили автомобиль Lexus и наличные на общую сумму более 12 млн рублей от руководителя ООО «Комплитстрой групп».

Обвиняемые получили от руководителя ООО «Комплитстрой групп» взятку в виде денег и автотранспортного средства марки Lexus на общую сумму более 12 млн рублей за общее покровительство при выполнении контракта, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что после этого с ООО «Комплитстрой групп» был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Позже взяткодатель добровольно сообщил о преступлении. Расследование уголовного дела находится на контроле главка СК РФ.

Ранее сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Специалисты рассмотрели представление главы СК России о даче согласия на возбуждение дела.

Россия
Калининградская область
взятки
менеджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно выходить из конфликтов с ребенком: советы психологов
Лидер Ирана назвал виновников конфликта на Украине
На Украине потребовали убрать Умерова и Ермака из переговорной группы
Пенсионерка устроила «двойной развод» с квартирой в Волжском
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Россию завалили мандаринами: ждать ли рекордно низких цен к Новому году
Красноярский блогер объяснил причину отсутствия сотовой связи с Усольцевыми
В Краснодаре возбудили дело из-за конфликта между школьниками
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Раскрыты причины постоянного чувства голода
В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем
Комета-пришелец 3I/ATLAS показала загадочный хвост
Что делать, если ребенок стал наркоманом: как не довести ситуацию до рехаба
Россиянин рассказал, как беременная супруга упала в роддоме и умерла
Мужчина вернул память спустя 45 лет после аварии
Треска в томатном соусе с оливками и каперсами: вкусный ужин за 25 минут
В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб
Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.