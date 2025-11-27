В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки

В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки СК РФ: в Калининградской области двое служащих получили взятку в 12 млн рублей

В отношении двух менеджеров «ГВСУ по специальным объектам» возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщили в СК России. По версии следствия, чиновники получили автомобиль Lexus и наличные на общую сумму более 12 млн рублей от руководителя ООО «Комплитстрой групп».

Обвиняемые получили от руководителя ООО «Комплитстрой групп» взятку в виде денег и автотранспортного средства марки Lexus на общую сумму более 12 млн рублей за общее покровительство при выполнении контракта, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что после этого с ООО «Комплитстрой групп» был заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Позже взяткодатель добровольно сообщил о преступлении. Расследование уголовного дела находится на контроле главка СК РФ.

Ранее сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Специалисты рассмотрели представление главы СК России о даче согласия на возбуждение дела.