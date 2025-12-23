Новый год-2026
23 декабря 2025 в 19:24

«Фейковая медиамашина»: Дмитриев разделяет с Трампом взгляд на NYT

Глава РФПИ Дмитриев обвинил NYT в атаке на Трампа и его мирные инициативы

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА Новости
The New York Times и вся глобалистская система фейковых СМИ нацелились на президента США Дональда Трампа и его мирные инициативы, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Таким образом своим постом в соцсети X он поддержал Белый дом, который назвал NYT «медиапреступником недели».

Это глобалистская, хорошо финансируемая, организованная и синхронизированная фейковая медиамашина, ориентированная на глубинное государство США/Великобритании/ЕС, — написал Дмитриев.

Ранее Минюст США опубликовал новую партию документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По данным The Guardian, в этой части файлов фамилия президента США упоминается гораздо чаще, чем раньше. Согласно материалам, в одном из документов говорится, что Трамп в 1990-х годах находился на одном рейсе с Эпштейном и некой 20-летней девушкой.

Тем временем политолог-американист Рафаэль Ордуханян выразил мнение, что в США нет оснований для объявления импичмента Трампу. По его мнению, в текущей ситуации это неосуществимо, а подобные заявления абсолютно естественны в преддверии выборов в конгресс в 2026 году.

Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп
политика
СМИ
