08 ноября 2025 в 08:30

Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне

Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне

Помните тот самый невероятно воздушный и нежный омлет из детства? Тот, что подавали в садике с хрустящей булочкой, и казалось, что ничего вкуснее на свете нет. Мы раскроем секрет, как легко повторить этот кулинарный шедевр дома, и главный ключ к успеху — необычный ингредиент.

Чтобы добиться идеальной текстуры, нам понадобится не только молоко. Настоящий пышный омлет как в детском садике получается благодаря манной крупе! Она связывает жидкость и не дает омлету осесть после духовки, делая его по-настоящему воздушным и плотным одновременно, точно как в воспоминаниях.

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт.

  • Молоко — 250 мл

  • Манная крупа — 1,5 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Сливочное масло — для смазывания формы

Этапы:

  • В глубокой и удобной миске взбейте венчиком или миксером яйца с солью — должна получиться легкая пена.

  • Тонкой струйкой влейте молоко, продолжая взбивать.

  • Присоедините манную крупу и хорошенько размешайте венчиком, чтобы не было комочков. Оставьте смесь на 10–15 минут для набухания манки.

  • Духовой шкаф разогрейте до 200 градусов. Вылейте смесь в обильно смазанную сливочным маслом форму.

  • Выпекайте около 25–30 минут до золотистой корочки. Не открывайте духовку первые 20 минут!

  • Дайте готовому омлету немного постоять в выключенной духовке. Так вы получите тот самый идеальный рецепт пышного омлета как в детском садике, который не осядет.

Приятного аппетита и путешествия в детство!

Ранее мы делились с вами рецептом бюджетного пирога из кильки: это вкуснее, чем вы думаете!

