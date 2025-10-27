Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:30

Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом

Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пироги с килькой — это проверенное временем угощение, которое легко приготовить даже в самый загруженный день. Блюдо выходит питательным, с ярким вкусом рыбки и нежной текстурой теста, при этом обходится очень дешево.

Готовим опару: влейте в миску молоко (1 стакан), добавьте куриные яйца (2 штуки), поваренную соль (1 ч. л.), молотый черный перчик (0,5 ч. л.) и подсолнечное масло (2 ст. л.). Постепенно всыпьте пшеничную муку (250 г), предварительно смешанную с пищевым разрыхлителем (1 ч. л.), и хорошенько замесите все в однородную массу. С лука-репки (1 головка) удалите кожуру и мелко порубите. Кильку (400 г в масле; при использовании сухой — замочите в теплой воде) разомните вилкой, удалив крупные кости.

Смешайте рыбную начинку с луком. Емкость для выпечки смажьте маслицем, выложите в нее половину теста, затем максимально ровно распределите начинку и сверху залейте остатками опары. Запекайте в духовке при 180 °C в течение 35–45 минут, пока верхушка пирога не приобретет красивый румянец.

Пироги с килькой — идеальное решение для душевного ужина без лишних затрат.

Ранее мы делились с вами бюджетным рецептом запекания курочки.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
