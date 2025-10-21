Четкий ответ на вопрос, испортилось ли яйцо, можно получить с помощью простого теста с водой. Наполните глубокую миску или стакан холодной водой и аккуратно опустите в него яйцо. Свежее яйцо сразу опустится на дно и останется лежать на боку. Яйцо, которое слегка приподнимается тупым концом вверх или «висит» в толще воды, еще пригодно в пищу, но его свежесть уже не первая. А вот если яйцо всплыло на поверхность, оно, безусловно, испортилось, и его необходимо выбросить. Этот метод является одним из самых надежных и основан на естественном процессе испарения влаги через поры в скорлупе, из-за которого внутри со временем образуется больше воздуха.

Визуальный и тактильный осмотр

Перед тем как разбить яйцо, всегда обращайте внимание на состояние скорлупы. На ней не должно быть трещин, сколов или слизи. Сама скорлупа свежего продукта матовая и слегка шероховатая, тогда как у старого яйца она может приобрести глянцевый оттенок. После того как вы разбили яйцо, оцените внешний вид белка и желтка. У свежего яйца белок густой, плотно обволакивает желток и имеет прозрачную консистенцию без помутнений. Желток должен быть упругим и выпуклым. Расплывчатый, плоский желток и водянистый, мутный белок — верные признаки того, что продукт несвежий.

Проверка с помощью обоняния

Органолептические свойства являются ключевым индикатором порчи. Свежее яйцо не имеет практически никакого запаха. Если же после того, как его разбили, вы чувствуете даже слабый неприятный, резкий или сернистый запах, это однозначный сигнал, что яйцо испортилось. Такой продукт ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, так как это может привести к серьезному пищевому отравлению. Запах возникает в результате активного размножения бактерий внутри яйца, которые производят газы с характерным зловонием.

Испортилось ли яйцо? Простые способы это проверить Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверить свежесть яиц в домашних условиях совсем несложно. Самый простой и эффективный способ — тест с водой в стакане, который с высокой точностью покажет степень свежести продукта. Визуальный осмотр скорлупы и содержимого, а также оценка запаха дополнят картину. Помните, что при малейших сомнениях в качестве, особенно при наличии неприятного запаха, от употребления такого яйца стоит отказаться, чтобы обезопасить свое здоровье.

