Фаршированные яйца на Новый год: рецепт с печенью трески и яблоком

Фаршированные яйца на Новый год: рецепт с печенью трески и яблоком

Фаршированные яйца с печенью трески — отличный выбор для праздничного стола, особенно если хотите внести северный акцент в классическое новогоднее меню. Этот простой рецепт по силам начинающим кулинарам, а закуска получается очень вкусной, сочетая нежность текстуры и яркую яблочную кислинку.

Для приготовления потребуется 4 яйца, 240 г печени трески, половина зеленого яблочка, чайная ложка каперсов, столовая ложка йогурта без наполнителей или сметаны любой жирности, укроп, соль и перец. Вареные яйца нарежьте половинками, выньте желтки и измельчите их вместе с печенью. Яблоко нашинкуйте на мелкой терке и сразу добавьте к начинке, чтобы сохранить свежесть. Вмешайте каперсы, йогурт и укроп, посыпьте солью и перцем. Наполните половинки полученным кремом.

Фаршированные яйца на Новый год с таким наполнением украсят стол и порадуют гостей необычным вкусом. Подавайте сразу, украсив зеленью.

Ранее мы поделились рецептом рулетов из лаваша с тофу-паштетом.