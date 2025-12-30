Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность

Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность

Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность

Салат из трески с хреном по ГОСТу — блюдо, в котором чувствуется дух советской кулинарии и аккуратность заводских рецептур. Но у классики есть свойство вдохновлять: стоит заменить пару ингредиентов — и на выходе получается новое прочтение знакомого вкуса.

Главный секрет этого варианта — легкая кислинка. Вместо свежих огурцов берем соленые: они дают хруст, аромат рассола и ту самую нотку, которая делает салат чуть ярче. Мягкая треска и острый хрен соединяются в нежную, бодрящую закуску, идеально подходящую к праздничному столу или просто к отварной картошке.

Ингредиенты:

треска отварная или консервированная — 200 г;

соленые огурцы — 100 г;

вареные яйца — 2 шт.;

тертый хрен — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

щепотка соли и черного перца;

зелень для подачи.

Все ингредиенты нарежьте кубиками, соедините и заправьте смесью майонеза с хреном. Перед подачей охладите. Салат из трески с хреном по ГОСТу можно сделать нежнее, добавив ложку сметаны, или острее — увеличив долю хрена.

Этот вариант стоит попробовать тем, кто ищет баланс между классикой и новыми вкусами: хруст огурца, пикантность хрена и деликатность трески делают салат удивительно гармоничным.

Ранее мы делились с вами рецептом фаршированных черным рисом кальмаров.