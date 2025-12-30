Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность

Салат из трески с хреном по ГОСТу — блюдо, в котором чувствуется дух советской кулинарии и аккуратность заводских рецептур. Но у классики есть свойство вдохновлять: стоит заменить пару ингредиентов — и на выходе получается новое прочтение знакомого вкуса.
Главный секрет этого варианта — легкая кислинка. Вместо свежих огурцов берем соленые: они дают хруст, аромат рассола и ту самую нотку, которая делает салат чуть ярче. Мягкая треска и острый хрен соединяются в нежную, бодрящую закуску, идеально подходящую к праздничному столу или просто к отварной картошке.
Ингредиенты:
треска отварная или консервированная — 200 г;
соленые огурцы — 100 г;
вареные яйца — 2 шт.;
тертый хрен — 1 ст. л.;
майонез — 2 ст. л.;
щепотка соли и черного перца;
зелень для подачи.
Все ингредиенты нарежьте кубиками, соедините и заправьте смесью майонеза с хреном. Перед подачей охладите. Салат из трески с хреном по ГОСТу можно сделать нежнее, добавив ложку сметаны, или острее — увеличив долю хрена.
Этот вариант стоит попробовать тем, кто ищет баланс между классикой и новыми вкусами: хруст огурца, пикантность хрена и деликатность трески делают салат удивительно гармоничным.
