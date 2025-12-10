ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 08:07

Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом

Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год — время смелых кулинарных экспериментов, когда хочется удивить гостей чем-то по-настоящему неожиданным. Если вы ищете свежие идеи необычных блюд на Новый год, обратите внимание на фаршированные кальмары — но не классические, а приготовленные по редкому испанскому методу sous-vide (в вакууме) с добавлением морской водоросли дульсе, придающей блюду глубокий умами-вкус и легкий йодный аромат, который гармонично сочетается с морепродуктами.

Для приготовления понадобятся:

  • 6 крупных тушек кальмаров (очищенных, без пленок);

  • 150 г черного риса Ванигмо (редкий филиппинский сорт с ореховым привкусом);

  • 100 г сушеной водоросли дульсе (измельченной);

  • 1 луковица-порей (белая часть, мелко нарезанная);

  • 2 зубчика чеснока;

  • 50 мл сухого хереса;

  • цедра половины апельсина;

  • щепотка молотого фенхеля;

  • морская соль и свежемолотый перец.

Рис отвариваем до полуготовности, смешиваем с пассерованным луком-пореем, чесноком, дульсе, цедрой и фенхелем. Начиняем тушки, герметично упаковываем в вакуумные пакеты и готовим 1,5 часа при 65 градусах. Перед подачей слегка обжариваем на сковороде-гриль. Такие кальмары — хрустящие снаружи, нежные внутри, с тонким морским акцентом — станут центром праздничного стола. А если вы до сих пор в поиске идеи необычных блюд на Новый год, этот рецепт точно войдет в вашу кулинарную копилку как мастхэв.

Ранее мы делились с вами рецептом цитрусового десерта из слоеного теста.

Читайте также
Никаких больше салатов и красной икры! Готовлю закуску из кальмаров «Жгучие стаканчики» — просто, вкусно, необычно
Общество
Никаких больше салатов и красной икры! Готовлю закуску из кальмаров «Жгучие стаканчики» — просто, вкусно, необычно
Меган Маркл нарекли Сассекской Сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Европа
Меган Маркл нарекли Сассекской Сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Салат «Сосновая шишка» с курицей и миндалем: красивый вид и незабываемые вкусовые ощущения
Общество
Салат «Сосновая шишка» с курицей и миндалем: красивый вид и незабываемые вкусовые ощущения
Юрист рассказала, имеет ли право начальник вызвать на работу в праздники
Общество
Юрист рассказала, имеет ли право начальник вызвать на работу в праздники
Россиянам назвали лучшую альтернативу спиртному на Новый год
Здоровье/красота
Россиянам назвали лучшую альтернативу спиртному на Новый год
кальмары
готовка
застолье
праздники
Новый год
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это риск»: экс-министр назвал главную угрозу для экономики России
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическая осень
В Госдуме сделали одно предложение по похоронным пособиям
«Заинтересованность»: МИД России о сотрудничестве с США в Арктике
Фигуранты дела Долиной объяснили, как оказались должны миллионы рублей
Федора Бондарчука заметили в компании бывшей жены
«Повод задуматься»: популярный у детей блогер высказался о запрете Roblox
Стало известно об атаке четвертого беспилотника на Москву
«Дали белого порошка»: Зеленского жестко высмеяли после поездки в Лондон
Бывший российский чиновник лишился имущества на 300 млн рублей
Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене
У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч
Мошенники придумали новый способ обмана под видом архивов с фотографиями
Таиланд начал масштабную операцию из-за конфликта с Камбоджей
Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Собянин сообщил о повторной атаке БПЛА на Москву
Солдаты ВСУ решили переодеться «в розовое»
ВСУ попытались атаковать Москву
Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.