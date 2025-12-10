Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом

Новый год — время смелых кулинарных экспериментов, когда хочется удивить гостей чем-то по-настоящему неожиданным. Если вы ищете свежие идеи необычных блюд на Новый год, обратите внимание на фаршированные кальмары — но не классические, а приготовленные по редкому испанскому методу sous-vide (в вакууме) с добавлением морской водоросли дульсе, придающей блюду глубокий умами-вкус и легкий йодный аромат, который гармонично сочетается с морепродуктами.

Для приготовления понадобятся:

6 крупных тушек кальмаров (очищенных, без пленок);

150 г черного риса Ванигмо (редкий филиппинский сорт с ореховым привкусом);

100 г сушеной водоросли дульсе (измельченной);

1 луковица-порей (белая часть, мелко нарезанная);

2 зубчика чеснока;

50 мл сухого хереса;

цедра половины апельсина;

щепотка молотого фенхеля;

морская соль и свежемолотый перец.

Рис отвариваем до полуготовности, смешиваем с пассерованным луком-пореем, чесноком, дульсе, цедрой и фенхелем. Начиняем тушки, герметично упаковываем в вакуумные пакеты и готовим 1,5 часа при 65 градусах. Перед подачей слегка обжариваем на сковороде-гриль. Такие кальмары — хрустящие снаружи, нежные внутри, с тонким морским акцентом — станут центром праздничного стола. А если вы до сих пор в поиске идеи необычных блюд на Новый год, этот рецепт точно войдет в вашу кулинарную копилку как мастхэв.

Ранее мы делились с вами рецептом цитрусового десерта из слоеного теста.