Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:33

Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков

Рецепт вкусных пирожков из слоеного теста с апельсиново-лимонной начинкой Рецепт вкусных пирожков из слоеного теста с апельсиново-лимонной начинкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите удивить близких необычной выпечкой? Рецепт вкусных пирожков из слоеного теста с апельсиново-лимонной начинкой станет вашим козырем: готовится быстро, а вкус получается ярким и освежающим. Секрет этого лакомства кроется в добавлении манной крупы, которая делает начинку густой и не дает ей вытекать при выпекании.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто (готовое) — 500 г;

  • апельсин — 1 шт.;

  • лимон — 1 шт.;

  • сахар — 4 ст. л.;

  • манная крупа — 1 ст. л.;

  • яйцо — 1 шт. (для смазывания);

  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Апельсин и лимон тщательно промойте, нарежьте на небольшие кусочки и удалите все косточки. Измельчите цитрусы в блендере вместе с цедрой, добавьте сахар, ванильный сахар и манную крупу — она впитает лишний сок и сделает начинку плотной. Тесто раскатайте толщиной 5 мм, нарежьте на квадраты 12 х 12 см, выложите по ложке начинки на центр каждого. Края смажьте взбитым яйцом, сформируйте треугольники или конвертики, плотно защипните и выложите на противень с пергаментом. Смажьте пирожки яйцом для золотистой корочки и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяности.

Именно этот рецепт вкусных пирожков из слоеного теста отличается от классических вариантов использованием манки — она не дает соку цитрусов размочить тесто, сохраняя его хрустящим. Подавайте горячими с чаем или кофе — аромат апельсина и лимона наполнит ваш дом уютом.

Ранее мы делились с вами рецептом пирожков как у бабушки.

Читайте также
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Семья и жизнь
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Общество
Вкуснее мясных чебуреков: лепешки с сыром и чесноком стали хитом моей кухни — 1 раз приготовите и не остановитесь
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Семья и жизнь
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
Семья и жизнь
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
Достаю сливки и лук — пюре отдыхает! Запекаю картофель гратен: хрустящая корочка и нежная сердцевина
Общество
Достаю сливки и лук — пюре отдыхает! Запекаю картофель гратен: хрустящая корочка и нежная сердцевина
выпечка
тесто
пирожки
простые рецепты
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.