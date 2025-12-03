Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков

Хотите удивить близких необычной выпечкой? Рецепт вкусных пирожков из слоеного теста с апельсиново-лимонной начинкой станет вашим козырем: готовится быстро, а вкус получается ярким и освежающим. Секрет этого лакомства кроется в добавлении манной крупы, которая делает начинку густой и не дает ей вытекать при выпекании.

Ингредиенты:

слоеное тесто (готовое) — 500 г;

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

манная крупа — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт. (для смазывания);

ванильный сахар — 1 ч. л.

Апельсин и лимон тщательно промойте, нарежьте на небольшие кусочки и удалите все косточки. Измельчите цитрусы в блендере вместе с цедрой, добавьте сахар, ванильный сахар и манную крупу — она впитает лишний сок и сделает начинку плотной. Тесто раскатайте толщиной 5 мм, нарежьте на квадраты 12 х 12 см, выложите по ложке начинки на центр каждого. Края смажьте взбитым яйцом, сформируйте треугольники или конвертики, плотно защипните и выложите на противень с пергаментом. Смажьте пирожки яйцом для золотистой корочки и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяности.

Именно этот рецепт вкусных пирожков из слоеного теста отличается от классических вариантов использованием манки — она не дает соку цитрусов размочить тесто, сохраняя его хрустящим. Подавайте горячими с чаем или кофе — аромат апельсина и лимона наполнит ваш дом уютом.

