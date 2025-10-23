Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:30

Идеальная начинка для пирожков как у бабушки — хит среди хозяек

Идеальная начинка для пирожков как у бабушки — хит среди хозяек Идеальная начинка для пирожков как у бабушки — хит среди хозяек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы любите домашнюю выпечку, то начинка для пирожков с мясом и рисом станет вашим фаворитом: она сочная, ароматная и готовится быстро. Этот рецепт популярен среди хороших хозяек, потому что сочетает простоту и отличный вкус. Давайте разберем, как ее приготовить шаг за шагом.

Для начинки вам понадобятся: 500 г говяжьего фарша (можно взять смесь говядины и свинины для сочности), 1 стакан риса (лучше круглозерного, он хорошо впитывает соки), 2 средние луковицы, 2 моркови, 3–4 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, а также специи вроде паприки или хмели-сунели для аромата. Сначала отварите рис в подсоленной воде до полуготовности — около 10 минут, затем слейте воду.

Обжарьте на сковороде мелко нарезанный лук до золотистости, добавьте тертую морковь и тушите 5 минут. Введите фарш, разбивая комки, и жарьте до изменения цвета. Добавьте измельченный чеснок, специи, соль и перец: перемешайте все тщательно. В конце смешайте с рисом и дайте постоять 10–15 минут, чтобы вкусы соединились. Если начинка кажется сухой, добавьте немного бульона или воды.

Такая начинка для пирожков универсальна: ее можно использовать для жареных или печеных пирожков, а также для других блюд. Попробуйте — и ваша семья будет в восторге от этого домашнего угощения.

Ранее мы делились с вами секретом свекольного салата с селедкой.

рецепты
выпечка
простые рецепты
кулинария
Валентина Еремеева
