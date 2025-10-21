Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 20:30

Свеклу рыбой не испортишь: готовим шведский вариант салата за 15 минут

Свеклу рыбой не испортишь: готовим шведский вариант салата за 15 минут

Шведский салат со свеклой и селедкой — это неожиданное, но гармоничное сочетание вкусов, которое покорит вас с первой ложки. Сладкая свекла, соленая рыбка и хрустящие огурцы создают идеальный баланс, а готовится это блюдо всего за 15 минут. Попробуйте этот простой рецепт — и традиционный овощ заиграет совершенно новыми красками.

Нарежьте вареную свеклу (2 средних корнеплода) небольшими кубиками. Селедку (слабосоленая — 150 г) очистите от костей и также порежьте кусочками. Огурцы (2 шт.) и яблоко (кислое — 1 шт.) нарежьте тонкими полосками, лук (красный — половина небольшой головки) — мелкими полукольцами. Смешайте сметану (3 ст. ложки) с горчицей (1 ч. ложка) для заправки. Соедините все компоненты в миске, добавьте рубленый укроп (небольшой пучок) и аккуратно перемешайте. Приправьте специями по вкусу.

Этот салат со свеклой хорош тем, что его можно подать сразу или дать настояться полчаса в холодильнике. Скандинавская кухня знает толк в простых, но выразительных блюдах — убедитесь сами!

Ранее мы делились с вами рецептом настоящего немецкого кренделя.

