Вот это крендель! Как испечь немецкие брецли: пошаговый рецепт

Если хочется почувствовать вкус Германии на своей кухне, попробуйте немецкие брецли — знаменитые крендели с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной. Это не только вкусная закуска к пиву, но и символ немецкой уличной кулинарии, который легко приготовить дома.

Для классических немецких брецлей понадобятся простые ингредиенты: мука пшеничная (500 г), вода или молоко (250–280 мл), свежие дрожжи (10–12 г), сахар и соль (по 1 ч. л.), сливочное или растительное масло (30–40 г), крупная соль для посыпки, а также пищевая сода (3 ст. л.) для «купания» кренделей перед выпечкой. Некоторые рецепты разрешают заменить сливочное масло на маргарин или вовсе исключить его — тесто все равно получится упругим и приятным. Для аппетитной золотистой корочки понадобится яйцо для смазывания.

Секрет идеальных немецких брецлей — в особом способе приготовления. Дрожжевое тесто должно быть эластичным, мягким, но не липким — его нужно хорошо вымесить и дать подойти около часа. После этого тесто делят на 8–12 частей, раскатывают в жгуты толщиной 40–50 см и сворачивают традиционную форму кренделя. Особое внимание — «купанию» брецлей: перед выпечкой их на 30–60 секунд опускают в кипящую воду с содой, чтобы корочка стала глянцевой и приобрела характерный вкус. Важно не передержать их в воде — иначе тесто станет рыхлым. После этого брецли смазывают взбитым яйцом и посыпают крупной солью.

Выпекайте немецкие брецли при температуре 200–220 °C около 15–20 минут, пока они не подрумянятся. Чем горячее духовка, тем быстрее образуется хрустящая корочка, а середина останется мягкой и воздушной. Готовые брецли лучше всего есть свежими — тогда их аромат и вкус раскрываются в полной мере.

