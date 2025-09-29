Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:30

Что такое тертюха: секрет экономного белорусского супа для всей семьи

Что такое тертюха: секрет экономного белорусского супа для всей семьи Что такое тертюха: секрет экономного белорусского супа для всей семьи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусская тертюха — это уютный суп, который всегда согреет и удивит простотой ингредиентов. Его основа — тертый картофель и наваристый бульон, а вкус дополняют сливки, поджаренная грудинка и свежая зелень. Если хотите быстро приготовить что-то по-домашнему вкусное, белорусскую тертюху точно стоит попробовать — это блюдо настоящей деревенской кухни, проверенное годами.

Для приготовления тертюхи достаточно потратить 30–40 минут, при этом продукты нужны самые простые — картофель (700 г — примерно 5 крупных клубней), бульон (мясной, куриный, грибной, овощной или вода — 1,5–2 л), сливки (10–20% жирности, 150 мл, или сметана), сливочное масло (20 г) и немного грудинки (копченой — 100–150 г), лук репчатый (1 шт., около 100 г).

Картофель чистят и натирают на мелкой терке, затем аккуратно вводят его в кипящий бульон, непрерывно помешивая, чтобы не образовывались комки. Суп варят до готовности картофеля — обычно 5–10 минут. В самом конце добавляют сливки, сливочное масло, соль, перец и рубленую зелень (укроп, петрушка — 1 пучок), и суп буквально «оживает», становится нежным и ароматным.

Важное дополнение — грудинка. Ее нарезают тонкими ломтиками и поджаривают на сухой сковороде до хруста, затем выкладывают прямо в тарелку с горячей тертюхой. Это придает блюду пикантность, копченый аромат и ту самую изюминку. Кстати, грудинку можно заменить беконом, хамоном или даже домашними копченостями — вариантов много, и каждый раз суп приобретает новый оттенок вкуса. Если хочется сделать блюдо максимально просто, можно обойтись и без мяса — суп все равно выйдет аппетитным.

Секрет оригинальной белорусской тертюхи — простота и сезонность. Летом в суп можно добавить свежего укропа и зеленого лука, осенью — лесных грибов, зимой — домашней копченой колбасы или сала. Главное — не бояться экспериментов, ведь белорусская кухня именно этим и хороша: в ней всегда есть место импровизации и семейным традициям. И не забывайте, что белорусская тертюха особенно вкусна на второй день — дайте ей немного настояться, и вкус станет еще глубже и насыщеннее.

Ранее мы делились с вами рецептом сибирских и уральских ценителей необычных пельменей.

