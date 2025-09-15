Когда копать картошку по лунному календарю в сентябре-2025

Когда копать картошку по лунному календарю — важный вопрос для каждого огородника. В 2025 году лучший период в соответствии с лунным календарем — с 9 по 21 сентября, причем завершить уборку желательно до 25 сентября, чтобы картофель долго хранился и не терял вкус.

Урал и Сибирь

Здесь важно выкопать картофель до холодов — оптимально в первой половине сентября, не откладывая позднее периода с 21 по 25 сентября. Ранние сорта убирают в начале месяца, поздние — до 25-го числа.

Средняя полоса и Подмосковье

Рекомендуется ориентироваться на лунный календарь: ранние сорта — до 17 сентября, среднеспелые и поздние — до 20–25 сентября. Главное — не пропустить момент, когда кожура станет плотной.

Как определить зрелость клубней? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поволжье и юг России

В Поволжье картофель копают во второй половине сентября, по возможности до 21-го числа. На юге урожай можно убрать до 25 сентября, даже если климат позволяет дольше. Важно завершить уборку вовремя для хорошего хранения.

Крым

Здесь часто выращивают два урожая, и осенний картофель тоже лучше убрать до 25 сентября, чтобы клубни были полностью зрелыми и не пострадали от влаги.

Ранние сорта убирают в августе и начале сентября, если картофель планируется хранить — важно дождаться, пока ботва завянет, а кожура окрепнет. Среднеспелые и поздние сорта — в сентябре, обязательно в сухую погоду в благоприятный день по лунному календарю.

Как определить зрелость клубней?

Главный признак, что картошка готова к уборке, — ботва пожухла и начала подсыхать. Кожура зрелых клубней плотная, блестящая, не отходит при трении. Клубни легко отделяются от куста. Перед закладкой на хранение обязательно просушите картофель.

Подготовка к уборке

За 7–10 дней до уборки скосите ботву, уберите сорняки. Копайте в сухую солнечную погоду, поврежденные клубни сразу выбрасывайте. Перед хранением переберите урожай.

Когда копать картошку по лунному календарю в сентябре 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы спрашивали: когда копать картошку по лунному календарю, то ответ — как можно скорее! Выкопать клубни из земли нужно до 25 сентября. Соблюдайте сроки по луне, климату и сорту, и ваш урожай сохранит вкус, а ваши усилия не пройдут даром.

