Когда копать картошку по лунному календарю в сентябре-2025

Когда копать картошку по лунному календарю — важный вопрос для каждого огородника. В 2025 году лучший период в соответствии с лунным календарем — с 9 по 21 сентября, причем завершить уборку желательно до 25 сентября, чтобы картофель долго хранился и не терял вкус.
Урал и Сибирь
Здесь важно выкопать картофель до холодов — оптимально в первой половине сентября, не откладывая позднее периода с 21 по 25 сентября. Ранние сорта убирают в начале месяца, поздние — до 25-го числа.
Средняя полоса и Подмосковье
Рекомендуется ориентироваться на лунный календарь: ранние сорта — до 17 сентября, среднеспелые и поздние — до 20–25 сентября. Главное — не пропустить момент, когда кожура станет плотной.
Поволжье и юг России
В Поволжье картофель копают во второй половине сентября, по возможности до 21-го числа. На юге урожай можно убрать до 25 сентября, даже если климат позволяет дольше. Важно завершить уборку вовремя для хорошего хранения.
Крым
Здесь часто выращивают два урожая, и осенний картофель тоже лучше убрать до 25 сентября, чтобы клубни были полностью зрелыми и не пострадали от влаги.
Ранние сорта убирают в августе и начале сентября, если картофель планируется хранить — важно дождаться, пока ботва завянет, а кожура окрепнет. Среднеспелые и поздние сорта — в сентябре, обязательно в сухую погоду в благоприятный день по лунному календарю.
Как определить зрелость клубней?
Главный признак, что картошка готова к уборке, — ботва пожухла и начала подсыхать. Кожура зрелых клубней плотная, блестящая, не отходит при трении. Клубни легко отделяются от куста. Перед закладкой на хранение обязательно просушите картофель.
Подготовка к уборке
За 7–10 дней до уборки скосите ботву, уберите сорняки. Копайте в сухую солнечную погоду, поврежденные клубни сразу выбрасывайте. Перед хранением переберите урожай.
Если вы спрашивали: когда копать картошку по лунному календарю, то ответ — как можно скорее! Выкопать клубни из земли нужно до 25 сентября. Соблюдайте сроки по луне, климату и сорту, и ваш урожай сохранит вкус, а ваши усилия не пройдут даром.
Ранее мы рассказывали, как приготовить из картофеля потрясающую запеканку с сыром.