Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Одним из национальных блюд белорусов считается вкуснейшая картофельная запеканка из тертого картофеля с мясом и луком. Ее подают с белым хлебом и холодным молоком.
Ингредиенты:
- картошка — 1 кг;
- говядина — 160 г;
- лук репчатый — 150 г;
- сыр — 50 г;
- сливочное масло 82,5% — 50 г;
- мука — ½ ст. л.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1 долька;
- соль — 1 ч. л.
Лук и чеснок мелко порезать и пассеровать в масле до прозрачности. После этого добавить в сковороду мелко порезанное мясо и обжаривать, постоянно помешивая, четверть часа.
Сырой картофель натереть на крупной терке и отжать лишний сок. Смешать с зажаркой, добавить муку и яйцо, посолить. Все вымешать ложкой до однородности. Разложить в порционные горшочки для запекания, закрыть крышками и держать в духовке, разогретой до 180 градусов, 50 минут. Достать противень с горшочками, снять крышки и посыпать бабку тертым сыром. Закрыть крышками и поставить обратно еще на 10 минут.
