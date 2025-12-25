Забудьте про отдельный гарнир! Сытные кармашки из картофеля с грибами и моцареллой. Идеальное блюдо «два в одном» для всей семьи

Устали от горы посуды после ужина и необходимости одновременно следить за сковородой и кастрюлей? Это блюдо станет вашим спасением! Сытные кармашки из картофеля с грибами и тягучей моцареллой — это кулинарная магия, где сочная начинка и нежный гарнир неразрывно слиты в одно целое. Идеальное решение для семейного ужина: порционные картофельные конвертики выглядят очень аппетитно, а их приготовление — это простор для творчества. Ароматные грибы, плавящийся сыр и золотистая картофельная корочка создают совершенную гастрономическую гармонию в каждом кусочке.

Рецепт

Вам понадобится: 6 крупных картофелин, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г сыра моцарелла, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, паприка, растительное масло.

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Разомните его в пюре, добавьте соль и паприку по вкусу. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Посолите, поперчите. Моцареллу нарежьте мелкими кубиками. Возьмите порцию картофельного пюре, сформируйте лепешку, в центр выложите ложку грибной начинки и несколько кусочков сыра. Аккуратно защипните края, формируя кармашек. Обваляйте каждый кармашек в муке. Разогрейте духовку до 200°C. Противень смажьте маслом, выложите кармашки, сверху смажьте сметаной для румяной корочки. Запекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, пока сыр внутри тянется.

