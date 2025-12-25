Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 17:10

Забудьте про отдельный гарнир! Сытные кармашки из картофеля с грибами и моцареллой. Идеальное блюдо «два в одном» для всей семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от горы посуды после ужина и необходимости одновременно следить за сковородой и кастрюлей? Это блюдо станет вашим спасением! Сытные кармашки из картофеля с грибами и тягучей моцареллой — это кулинарная магия, где сочная начинка и нежный гарнир неразрывно слиты в одно целое. Идеальное решение для семейного ужина: порционные картофельные конвертики выглядят очень аппетитно, а их приготовление — это простор для творчества. Ароматные грибы, плавящийся сыр и золотистая картофельная корочка создают совершенную гастрономическую гармонию в каждом кусочке.

Рецепт

Вам понадобится: 6 крупных картофелин, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г сыра моцарелла, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, паприка, растительное масло.

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Разомните его в пюре, добавьте соль и паприку по вкусу. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Посолите, поперчите. Моцареллу нарежьте мелкими кубиками. Возьмите порцию картофельного пюре, сформируйте лепешку, в центр выложите ложку грибной начинки и несколько кусочков сыра. Аккуратно защипните края, формируя кармашек. Обваляйте каждый кармашек в муке. Разогрейте духовку до 200°C. Противень смажьте маслом, выложите кармашки, сверху смажьте сметаной для румяной корочки. Запекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, пока сыр внутри тянется.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин без лишней посуды: картофельные лодочки с курицей и сыром. И гарнир, и горячее
Общество
Ужин без лишней посуды: картофельные лодочки с курицей и сыром. И гарнир, и горячее
Быстрая запеканка из картошки и курицы — нежная, и даже не надо заморачиваться и варить пюре
Общество
Быстрая запеканка из картошки и курицы — нежная, и даже не надо заморачиваться и варить пюре
3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение
Общество
3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение
Оливье больше не делаю. Готовлю новогодний салат «Крабовая подкова» — красота, легкость и удача на тарелке
Общество
Оливье больше не делаю. Готовлю новогодний салат «Крабовая подкова» — красота, легкость и удача на тарелке
Селедку под шубой больше не делаю. Готовлю новогоднюю «Лисью шубку» — грибы вместо свеклы, на вкус — небо и земля
Общество
Селедку под шубой больше не делаю. Готовлю новогоднюю «Лисью шубку» — грибы вместо свеклы, на вкус — небо и земля
картофель
рецепты
кулинария
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.