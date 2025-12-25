Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:00

Селёдку под шубой больше не делаю. Готовлю новогоднюю «Лисью шубку» — грибы вместо свеклы, на вкус небо и земля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Классика — это вечно, но даже самому любимому блюду иногда хочется подать новое звучание. «Лисья шубка» — это дерзкий и модный пересмотр всенародной «Селёдки под шубой». Секрет — в замене традиционной свеклы на маринованные грибы, которые придают салату изысканную пикантность и лёгкую лесную нотку. Этот вариант получается менее сладким, более интересным по текстуре и очень нарядным. Рыжие слои моркови и картофеля действительно напоминают окрас лисы, что делает салат стильным и символичным украшением стола. Для Нового 2026 года, который пройдет под знаком Зелёной Лошади, такой обновлённый рецепт — идеальный способ почтить символ года и удивить гостей изящной кулинарной интерпретацией.

Рецепт приготовления

Картофель и морковь отварите до готовности в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Сельдь разделайте на филе и нарежьте небольшими кусочками. Маринованные грибы (опята или шампиньоны) нарежьте ломтиками. Для сборки вам понадобится блюдо или салатник. Укладывайте слои в следующем порядке, каждый слой слегка смазывая майонезом: 1) кусочки сельди; 2) обжаренный лук; 3) половина натёртого картофеля; 4) слой маринованных грибов; 5) оставшийся картофель; 6) натёртая морковь. Верхний слой из моркови равномерно и плотно покройте майонезом, чтобы он пропитался. Украсьте веточками зелени или ягодами клюквы для контраста. Дайте салату настояться в холодильнике не менее 3-4 часов, а лучше всю ночь.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Сочная запеканка с капустой и копченой горбушей: простой рецепт на каждый день для всей семьи
Общество
Сочная запеканка с капустой и копченой горбушей: простой рецепт на каждый день для всей семьи
Две топ-начинки для тарталеток: готовим за 20 минут для Нового года без мороки
Общество
Две топ-начинки для тарталеток: готовим за 20 минут для Нового года без мороки
Царский рулет с рыбкой и плавленым сыром — праздничная закуска за 15 минут: готовим к Новому году
Общество
Царский рулет с рыбкой и плавленым сыром — праздничная закуска за 15 минут: готовим к Новому году
Оливье надоел. Мой новый новогодний талисман — салат-подкова из авокадо и семги. Красиво, вкусно и волшебно!
Общество
Оливье надоел. Мой новый новогодний талисман — салат-подкова из авокадо и семги. Красиво, вкусно и волшебно!
Добавьте в новогоднее меню салат «Обжорка»: попробовав раз, будете готовить постоянно
Общество
Добавьте в новогоднее меню салат «Обжорка»: попробовав раз, будете готовить постоянно
салаты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой
В МИД России раскрыли планы Украины на проведение всеобщей мобилизации
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.