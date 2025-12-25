Селёдку под шубой больше не делаю. Готовлю новогоднюю «Лисью шубку» — грибы вместо свеклы, на вкус небо и земля

Классика — это вечно, но даже самому любимому блюду иногда хочется подать новое звучание. «Лисья шубка» — это дерзкий и модный пересмотр всенародной «Селёдки под шубой». Секрет — в замене традиционной свеклы на маринованные грибы, которые придают салату изысканную пикантность и лёгкую лесную нотку. Этот вариант получается менее сладким, более интересным по текстуре и очень нарядным. Рыжие слои моркови и картофеля действительно напоминают окрас лисы, что делает салат стильным и символичным украшением стола. Для Нового 2026 года, который пройдет под знаком Зелёной Лошади, такой обновлённый рецепт — идеальный способ почтить символ года и удивить гостей изящной кулинарной интерпретацией.

Рецепт приготовления

Картофель и морковь отварите до готовности в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Сельдь разделайте на филе и нарежьте небольшими кусочками. Маринованные грибы (опята или шампиньоны) нарежьте ломтиками. Для сборки вам понадобится блюдо или салатник. Укладывайте слои в следующем порядке, каждый слой слегка смазывая майонезом: 1) кусочки сельди; 2) обжаренный лук; 3) половина натёртого картофеля; 4) слой маринованных грибов; 5) оставшийся картофель; 6) натёртая морковь. Верхний слой из моркови равномерно и плотно покройте майонезом, чтобы он пропитался. Украсьте веточками зелени или ягодами клюквы для контраста. Дайте салату настояться в холодильнике не менее 3-4 часов, а лучше всю ночь.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.