25 декабря 2025 в 15:29

«Мореход» — простой салат, который не стыдно подать к Новому году: готовлю с морской капустой и крабами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы до сих пор обходили морскую капусту стороной, салат «Мореход» станет приятным сюрпризом. В компании нежных крабовых палочек, свежего огурца и яиц ее специфический вкус смягчается, превращаясь в пикантную, освежающую основу, которая делает салат легким, сытным и очень гармоничным.

Четыре яйца отвариваю вкрутую, остужаю в холодной воде, очищаю и нарезаю длинной тонкой соломкой. Двести граммов крабовых палочек также нарезаю соломкой. Один свежий огурец очищаю от кожуры (по желанию) и нарезаю такой же соломкой. Половину красной луковицы нарезаю тонкими полукольцами. Если лук слишком острый, можно ошпарить его кипятком. В просторной миске аккуратно смешиваю все нарезанные ингредиенты: яйца, крабовые палочки, огурец и лук. Добавляю 200 г готовой маринованной морской капусты (по-корейски или обычной).

Заправляю салат майонезом по вкусу (примерно 2-3 ст. л.). Осторожно перемешиваю, стараясь не превратить ингредиенты в кашу. Пробую на соль — часто морская капуста уже достаточно соленая, поэтому досаливать может не понадобиться. Даю салату настояться в холодильнике 15–20 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
