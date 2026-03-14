Мясные рулетики с сырной начинкой: быстрый рецепт сытной выпечки для всей семьи

Если хочется вкусной мясной выпечки, эти рулетики точно вас удивят. Готовый фарш и слоеное тесто превращаются в ароматные, сочные рулеты всего за полчаса. Блюдо сытное, его можно подать как полноценный ужин или перекус для всей семьи.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 800 г;
  • мясной фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • яйцо — 1 шт. (для смазывания);
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте соль и перец. Тесто слегка раскатайте до 3 мм, распределите фарш по поверхности. Нарежьте тесто полосками, положите на каждую кубик сыра и сверните рулетики, защипнув края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и запекайте при 180 °С около 25 минут. В результате получаются мягкие, ароматные рулетики с тянущейся сырной серединкой — идеально к чаю, кофе или супу вместо хлеба.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки.

М. Макарова
