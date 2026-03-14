Ленивые пельмени за полчаса: рецепт домашнего ужина без долгой лепки и суеты

Домашние пельмени — это всегда вкусно, но лепка может оттолкнуть. Предлагаем простой способ: ленивые пельмени, где тесто накрывает фарш целым пластом. Вы получаете сочные, ароматные изделия без лишних хлопот, а ужин готов быстро и без стресса.

Ингредиенты:

мука — 400 г

вода холодная — 150 мл

яйцо — 1 шт.

соль — 1 ч. л.

куриный фарш — 600 г

лук — 1 шт.

соль, перец — по вкусу

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала замесите тугое тесто из муки, воды, яйца и соли, накройте и дайте настояться 15 минут. Фарш смешайте с измельченным луком, солью, перцем и маслом. Разделите тесто на два пласта одинакового размера, уложите фарш на один, накройте вторым и прижмите края. Разрежьте роликом или ножом на порции. Варите в подсоленной воде: как только всплывут, еще 2 минуты — и готово. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.