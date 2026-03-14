Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 15:00

Никаких сухих куличей: этот с коньяком и мускатным орехом получается влажным и нежным. Самый простой рецепт на Пасху-2026

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, яйца и сливочное масло и готовлю ароматнейший кулич с нотками муската и благородным коньячным послевкусием. Пряные специи и коньяк придают выпечке изысканный, согревающий аромат, а мякиш получается таким нежным и влажным, что традиционную «шапочку» не приходится оставлять на тарелке — съедают все до последней крошки.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с золотистой корочкой и нежнейшим, слегка влажным мякишем, который буквально тает во рту, оставляя приятное пряное послевкусие с тонкими нотками коньяка и мускатного ореха.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров молока, 15 граммов свежих дрожжей (или 5 граммов сухих), 150 граммов сахара, 3 яйца, 120 граммов сливочного масла, 100 граммов изюма, 2 столовые ложки коньяка, по половине чайной ложки мускатного ореха и кардамона, щепотка соли, ванилин по вкусу.

Для глазури: 100 граммов сахарной пудры и 2–3 столовые ложки лимонного сока. В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут до появления пенки. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, добавьте растопленное масло, коньяк, специи и опару, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час — полтора до увеличения в объеме. Добавьте изюм, обомните и дайте подойти еще 30 минут. Разложите по формам на треть, дайте подняться и выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Для глазури смешайте пудру с лимонным соком и покройте остывшие куличи.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
Пасха
кулинария
куличи
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл болезненную правду ЕС по российской энергетике
В Минздраве ответили, правда ли СПИД и туберкулез не лечатся по ОМС
Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну
Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии
Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране
«Мертвый» слон убил женщину во время селфи
Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах
Суд зачистил Рунет от оправданий сексуальных преступлений
«Ситуация серьезная»: в Европе опасаются нехватки всех видов топлива
В Сети появились фото плакатов с лицом Зеленского в городах Венгрии
В Польше заявили о немецком «вторжении»
Доктор наук лишился колоссальной суммы после «звонка с Госуслуг»
Российские туристы отказываются от полетов в азиатские страны
Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас
Instagram отключит защиту личных сообщений
Молодой мужчина под веществами спустился на пути столичного метро
Сильные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Один российский город закрыл аэропорт для самолетов
Политолог ответил, хватит ли у США и Израиля ресурсов для атаки Ирана
«Зеленский здесь не командует»: Орбан ответил на шантаж Киева
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.