Никаких сухих куличей: этот с коньяком и мускатным орехом получается влажным и нежным. Самый простой рецепт на Пасху-2026

Беру муку, яйца и сливочное масло и готовлю ароматнейший кулич с нотками муската и благородным коньячным послевкусием. Пряные специи и коньяк придают выпечке изысканный, согревающий аромат, а мякиш получается таким нежным и влажным, что традиционную «шапочку» не приходится оставлять на тарелке — съедают все до последней крошки.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный кулич с золотистой корочкой и нежнейшим, слегка влажным мякишем, который буквально тает во рту, оставляя приятное пряное послевкусие с тонкими нотками коньяка и мускатного ореха.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров молока, 15 граммов свежих дрожжей (или 5 граммов сухих), 150 граммов сахара, 3 яйца, 120 граммов сливочного масла, 100 граммов изюма, 2 столовые ложки коньяка, по половине чайной ложки мускатного ореха и кардамона, щепотка соли, ванилин по вкусу.

Для глазури: 100 граммов сахарной пудры и 2–3 столовые ложки лимонного сока. В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут до появления пенки. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, добавьте растопленное масло, коньяк, специи и опару, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час — полтора до увеличения в объеме. Добавьте изюм, обомните и дайте подойти еще 30 минут. Разложите по формам на треть, дайте подняться и выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Для глазури смешайте пудру с лимонным соком и покройте остывшие куличи.

