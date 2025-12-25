Оливье надоел. Мой новый новогодний талисман — салат-подкова из авокадо и семги. Красиво, вкусно и волшебно!

В преддверии Нового года особенно хочется, чтобы каждый элемент стола был не только вкусным, но и символичным, несущим в себе волшебство и веру в удачу. Салат «Снежная подкова» — прекрасное тому воплощение. Его нежная, почти воздушная композиция из авокадо, яиц и сыра создает идеальный фон для благородного вкуса красной рыбы и легких крабовых палочек. А выложенный в форме подковы — древнего символа счастья и защиты, — этот салат мгновенно создает праздничное настроение и становится настоящим оберегом для домашнего очага в наступающем году. Это современная, изысканная и очень красивая интерпретация праздничного салата.

Рецепт приготовления

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните вилкой в однородное пюре. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на мелкой терке. Твердый сыр и крабовые палочки также натрите на мелкой терке. Красную рыбу нарежьте очень мелкими кубиками. На большое плоское блюдо выложите авокадовое пюре, сформировав из него четкий контур подковы. Слегка посолите, поперчите и промажьте тонким слоем майонеза. Далее выкладывайте слои, каждый промазывая майонезной сеточкой: следующим распределите рубленую красную рыбу, затем слой тертых яиц, после — слой крабовых палочек. Завершающим слоем равномерно покройте «подкову» тертым сыром. Аккуратно промажьте верх и бока салата оставшимся майонезом, чтобы сырная крошка закрепилась. Украсьте по желанию веточками укропа или зернами граната. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

