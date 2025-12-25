Украинские силовики получили задачу выписать порядка 2 млн повесток в начале 2026 года, сообщила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что реализация планов таких масштабов будет равнозначна введению всеобщей мобилизации в стране, передает корреспондент NEWS.ru.

Появились сообщения, что силовикам на Украине поставлена задача максимально закрутить гайки и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 млн повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине, — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не проводит массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства подчеркнул, что армии хватает личного состава. Он также отметил, что на Украине совсем другая ситуация.

Военный эксперт Василий Дандыкин тем временем заявил NEWS.ru, что слова президента Украины Владимира Зеленского прямо противоречат ключевым пунктам его же мирного плана, что ставит под сомнение реальное стремление к прекращению конфликта. Он отметил, что тезисы о мобилизации и военном положении в стране не соответствуют условиям о немедленном прекращении огня и проведении выборов.