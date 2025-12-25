Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:27

Захарова раскрыла планы Украины на всеобщую мобилизацию

Захарова: украинским силовикам поручили выдать 2 млн повесток в начале 2026 года

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Украинские силовики получили задачу выписать порядка 2 млн повесток в начале 2026 года, сообщила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что реализация планов таких масштабов будет равнозначна введению всеобщей мобилизации в стране, передает корреспондент NEWS.ru.

Появились сообщения, что силовикам на Украине поставлена задача максимально закрутить гайки и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 млн повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине, — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не проводит массовой мобилизации, тем более принудительной. Глава государства подчеркнул, что армии хватает личного состава. Он также отметил, что на Украине совсем другая ситуация.

Военный эксперт Василий Дандыкин тем временем заявил NEWS.ru, что слова президента Украины Владимира Зеленского прямо противоречат ключевым пунктам его же мирного плана, что ставит под сомнение реальное стремление к прекращению конфликта. Он отметил, что тезисы о мобилизации и военном положении в стране не соответствуют условиям о немедленном прекращении огня и проведении выборов.

Мария Захарова
Украина
мобилизации
МИД
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, смогут ли жертвы банды стоматологов получить компенсацию
«Царствие небесное, Верочка»: Ургант, Михайлов, Драпеко о смерти Алентовой
Мосгорсуд поставил точку в деле о скандальной квартире Долиной
Захарова обвинила Евросоюз в искажении норм морского права
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.